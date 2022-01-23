虛幣受壓 比特幣曾跌穿3.4萬美元

華府傳下月發布數字資產戰略

比特幣自去年11月高位近6.9萬美元以來，價格幾近腰斬，市值蒸發逾6000億美元。整個虛幣市場合共損失逾1萬億美元。

外電彭博引述知情人士透露，美國政府正準備最快於下個月，發布一份關於數字資產初步戰略，並要求相關部門評估其風險和機遇。

Coinbase上周五股價上市新低

受「幣災」拖累，虛幣交易所Coinbase（美：COIN）股價上周五跌至去年4月上市以來新低，收報191.97美元，全日跌幅13.4%。Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示，Coinbase股價跟比特幣的相關性仍然非常高。有業界人士指不少投資者會同時投資虛擬貨幣及科技股，當科技股大跌時，部分或會沽出虛幣來套現應付科技股孖展補倉。