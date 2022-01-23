納指上周跌逾7% 疫情來最差 市場憂美大手加息 港科技股今年暫跑贏

明報記者 胡學能

影視串流平台Netflix（美：NFLX）周四收市後公布今季全球付費訂戶增長的預計，遠遜分析師預期，上周五股價瀉近22%，拖累納指及標指。納指上周五收報13,768點，跌385點或2.72%；標指報4397點，跌84點或1.89%；道指報34,265點，跌450點或1.3%。同樣有經營影視串流平台的迪士尼(美：DIS）亦跌了近7%。

亞馬遜股價今年已跌15%

電商服務股Shopify（美：SHOP）上周五跌13.85%，亞馬遜（美：AMZN）、特斯拉（Tesla美：TSLA）亦跌逾5%。重磅科企本周陸續公布業績，微軟（美：MSFT）當地時間本周三公布，周四和周五分別有特斯拉和蘋果（美：AAPL），下月初有Google母企Alphabet（美：GOOG）、facebook母企Meta Platforms（美：FB）及亞馬遜，該6隻科企上周、年初至今表現盡墨（見表），亞馬遜今年以來已跌15%。

納斯達克逾半股票跌四成

《華爾街日報》報道，在納斯達克交易的股票中，約72%的股票從最近高位跌了至少兩成，逾半股票跌四成或以上。宅經濟股如ZOOM（美：ZOOM）、電子簽名軟件商DocuSign（美：DOCU）本月俱至少挫兩成。

上周五ADR港股比例指數收報24,589點，跌1.53%。阿里巴巴（9988）ADR收報折合約119.94元，較港股收市跌5.63%。美團（3690）ADR收報折合約229.19元，跌3.7%。

恒指、科指去年不濟，股民漸將目光投向美國科企股，惟納指今年甫開局就「甩轆」。利達基金經理及合伙人黃耀宗預料美股今年波幅回歸前年水平，每次調整浪幅或大至介乎6%至10%。

分析：港科企股現值博率不高

黃耀宗續稱，投資者持美科企股若屬長線，對股價波動可不用理會太多；較在意中短線波動的投資者可考慮以三倍放空納指ETF（美：SQQQ）對冲，或於科技板塊內物色較廉宜且具毛利增長潛力股。

對於恒生科指後市，黃認為要看恒指表現，現時香港科企股值博率不太高。

另外，紐約期油上周五收報每桶85.14美元，跌約0.5%。紐約2月期金收報每盎士1831.8美元，跌約0.6%。