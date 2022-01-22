Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
立法會選舉專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
經濟
2022年1月22日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
碧桂園發換股債籌39億 稱反應佳 條款較上周版本吸引 近期罕有民營內房成功發債
官媒：未來半年有減息必要
恒大重組方案傳已交國務院 或售汽車等業務
銀公：關注業界人才短缺問題
匯豐辦公室最高工作人數 比例再收緊至三成
眾安銀行獲發證券牌 虛銀首家
LME行政總裁張柏廉4月底離任
杭州貪案涉螞蟻持股公司 央視指有企業投資周江勇胞弟公司 換取低價獲地
精熙私有化作價 Webb稱成功爭取加碼
內地電動車 紛棄用寧德時代電池
融創遭評級機構連環降級
中國動向上季同店銷售 按年最多跌兩成
吉利：母公司伙雷諾拓韓市場 將積極探索
訂戶增長弱 Netflix瀉兩成 首季料增250萬戶 僅及預期三成
仿效Instagram TikTok試訂閱
英特爾1560億美建晶片基地
Omicron殺到 CCL料最快下周試182點 按周微升0.03％企穩185點 未反映變種病毒影響
天鑽2房3年升17% 額印鬆綁790萬沽
會德豐或有關人士雲地利大廈批強拍
傲瀧複式7665萬沽 實呎逼2.4萬
閣麟街一籃子物業逾1.6億易手
陸振球：效馬雲買樓做長期定按
周末睇樓好去處
128 WATERLOO飽覽九龍塘獅子山
項目設30車位 大單位業主優先認購
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
碧桂園發換股債籌39億 稱反應佳 條款較上周版本吸引 近期罕有民營內房成功發債
官媒：未來半年有減息必要
恒大重組方案傳已交國務院 或售汽車等業務
銀公：關注業界人才短缺問題
匯豐辦公室最高工作人數 比例再收緊至三成
眾安銀行獲發證券牌 虛銀首家
LME行政總裁張柏廉4月底離任
杭州貪案涉螞蟻持股公司 央視指有企業投資周江勇胞弟公司 換取低價獲地
精熙私有化作價 Webb稱成功爭取加碼
內地電動車 紛棄用寧德時代電池
融創遭評級機構連環降級
中國動向上季同店銷售 按年最多跌兩成
吉利：母公司伙雷諾拓韓市場 將積極探索
訂戶增長弱 Netflix瀉兩成 首季料增250萬戶 僅及預期三成
仿效Instagram TikTok試訂閱
英特爾1560億美建晶片基地
Omicron殺到 CCL料最快下周試182點 按周微升0.03％企穩185點 未反映變種病毒影響
天鑽2房3年升17% 額印鬆綁790萬沽
會德豐或有關人士雲地利大廈批強拍
傲瀧複式7665萬沽 實呎逼2.4萬
閣麟街一籃子物業逾1.6億易手
陸振球：效馬雲買樓做長期定按
周末睇樓好去處
128 WATERLOO飽覽九龍塘獅子山
項目設30車位 大單位業主優先認購
碧桂園發換股債籌39億 稱反應佳 條款較上周版本吸引 近期罕有民營內房成功發債
官媒：未來半年有減息必要
恒大重組方案傳已交國務院 或售汽車等業務
銀公：關注業界人才短缺問題
匯豐辦公室最高工作人數 比例再收緊至三成
眾安銀行獲發證券牌 虛銀首家
LME行政總裁張柏廉4月底離任
杭州貪案涉螞蟻持股公司 央視指有企業投資周江勇胞弟公司 換取低價獲地
精熙私有化作價 Webb稱成功爭取加碼
內地電動車 紛棄用寧德時代電池
融創遭評級機構連環降級
中國動向上季同店銷售 按年最多跌兩成
吉利：母公司伙雷諾拓韓市場 將積極探索
訂戶增長弱 Netflix瀉兩成 首季料增250萬戶 僅及預期三成
仿效Instagram TikTok試訂閱
英特爾1560億美建晶片基地
Omicron殺到 CCL料最快下周試182點 按周微升0.03％企穩185點 未反映變種病毒影響
天鑽2房3年升17% 額印鬆綁790萬沽
會德豐或有關人士雲地利大廈批強拍
傲瀧複式7665萬沽 實呎逼2.4萬
閣麟街一籃子物業逾1.6億易手
陸振球：效馬雲買樓做長期定按
128 WATERLOO飽覽九龍塘獅子山
項目設30車位 大單位業主優先認購
prev
next