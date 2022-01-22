英特爾1560億美建晶片基地

選址俄亥俄州 股價早段升1%

蓋爾辛格表示，英特爾曾參與建造矽谷，「現在我們要打造矽谷中心（Silicon Heartland）」。蓋爾辛格稱，該生產園區將佔地1000英畝（約4平方公里），用以研發及生產最先進的晶片。該園區的規模最終可能擴大至2000英畝，擁有8家晶圓廠。

英特爾首階段會先興建兩家晶片廠，並直接僱用至少3000名員工。這是俄亥俄州史上規模最大的私營企業投資，新廠房將於今年動工，期望在2025年前投入營運。由於新廠建造需時，無助於緩解當前的供應緊張問題。蓋爾辛格此前曾預期，晶片短缺問題將持續至2023年。

蓋爾辛格去年提出重振英特爾的大計，建造新晶片廠降低半導體行業對亞洲的依賴。英特爾此前宣布的計劃，包括在亞利桑那州建造一個規模200億美元的晶片廠，並在新墨西哥州打造價值35億美元的晶片廠。

（綜合報道）

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