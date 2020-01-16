訂戶增長弱 Netflix瀉兩成 首季料增250萬戶 僅及預期三成

Netflix上季新增的內容歷來最多。據券商Wedbush Securities的統計數據，其上季合共發布157套原創電影及新一季電視劇集，但其去年第四季付費訂戶仍略低於預期。Netflix致股東信首次承認，競爭對手推出大量串流媒體服務，可能會對其邊際增長（marginal growth）產生影響。它的競爭對手迪士尼（美：DIS）股價早段亦挫7%，同樣創52周低位。市場繼續關注聯儲局收緊貨幣政策，美股三大指數午夜前下滑。受Netflix大跌拖累，納指午夜前跌近2%。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌1.7%。

上季利潤率按年跌近半

市場競爭愈趨激烈，豐富的影片內容也未必吸引到更多訂戶，加上疫情期間的「宅經濟」作用減退，Netflix預測首季訂戶增長放緩。《華爾街日報》形容，最新的訂戶增長和預測，反映Netflix的潛力「可能見頂」。作為串流媒體行業的先行者，Netflix也可能率先步入成熟期。未計及周四盤後跌幅，截至周四收市，Netflix本月以來的股價已下跌16%，反映投資者已不再視其為增長股。

Netflix去年第四季的訂戶按季增長830萬，略低於其預測的850萬，總訂戶增至2.218億。上季收入按年增16%至77.1億美元，符合預期；利潤為6億美元，每股盈利1.33美元，遠勝分析師預期的82美仙。不過營業利潤率為8.2%，低於前年同期的14.4%。Netflix將問題歸因於昂貴的節目陣容。

為提升影片質量，Netflix近期上調北美月費，是2020年第四季以來首次加價。不過Netflix並未在國際市場提高價格，甚至上月在印度減價，以加強與當地對手的競爭。

去年全年訂戶增長削半

Netflix的致股東信表示，其訂戶增長率「仍未重新加速至新冠疫情爆發前的水平」，造成這情况的原因之一，是拉美在內的多個地區面對疫情持續，經濟困難。不過Netflix聯合行政總裁兼內容負責人薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，沒有看到訂戶留存率有任何下降，所有基本面都相當穩固。

Netflix的新增訂戶很大部分來自歐洲、中東和非洲，這些地區的新訂戶達350萬。北美訂戶則增加120萬，較去年同期略增。Netflix創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）表示，吸引三分之二的美國付費電視觀眾註冊Netflix，難度不及要吸引餘下三分之一也註冊Netflix。

市場數據顯示，美國家庭的串流媒體滲透率達78%，其中56%的美國家庭已訂閱Netflix。整體而言，Netflix去年訂戶增長1820萬，增幅較2020年下跌50%，預料未來增長持續放緩。

（綜合報道）

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