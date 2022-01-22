吉利：母公司伙雷諾拓韓市場 將積極探索

吉利汽車表示，公司董事會獲悉吉利控股與雷諾於昨日簽署框架協議，面向韓國市場推出全新車型系列，最初將專注於韓國等核心快速增長市場開發和銷售內燃機和混合動力汽車。吉利控股於去年8月與雷諾簽署諒解備忘錄，以建立長期戰略合作伙伴關係。

澄清合作協議不涉上市公司

吉利控股除了以上的合作方案外，昨日市場傳出公司計劃收購內地魅族手機，以擴大手機業務的消息，進軍手機行業。據內媒《36氪》報道，吉利控股旗下手機業務公司正與手機廠商「魅族」接觸洽談收購事宜。報道又引述多名接近交易的人士透露，相關交易還在進行中，正在做盡職調查，在收購價格方面，由於交易尚未結束，作價並未明確。至於吉利控股官方回應內媒查詢時稱，對市場傳聞不予置評，目前星際時代高端手機研發業務正在有序進展，希望打造開放融合的生態伙伴關係。