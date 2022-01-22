融創遭評級機構連環降級

融創過去兩日股價未受連環降級影響，加上集團已如期償付兩筆共計約42.5億元人民幣的債務，以及傳集團已接連轉讓最少3間項目公司股權予兩間國企回籠資金等消息刺激，融創股價升約兩成，昨日收報11.44元，曾高見11.5元，收升5%。

標普昨日將融創長期發行人信貸評級由「BB」下調至「BB-」，而負面展望反映該行認為融創的流動性在未來6至12個月內仍面臨壓力，因該集團的融資渠道減弱和銷售放緩所致。至於日前惠譽亦調低融創長期外幣發行人違約評級，從「BB」下周 至「BB-」，並給予「負面」展望，反映集團在託管帳戶中用於償還母公司債務的受限現金，以及公司銷售的不確定性，可能會進一步削弱集團業務及財務狀況。

奧園遭下調評級至「有限違約」

奧園昨日也遭惠譽下調評級，該行指奧園未能履行重要的還本付息義務，但尚未進入破產重整等程序，因此將其長期發行人違約評級由「C」下調評級至「有限違約」。集團早前發通告指，不會按期支付分別於本周四、周日到期的美元債餘下本金及最後一期利息，彭博數據顯示，上述兩筆未償付本金餘額共6.88億美元。奧園昨日全日收報1.64元，升不足1%。