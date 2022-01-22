精熙私有化作價 Webb稱成功爭取加碼

持股5.95% 料可套現近4900萬

David Webb指出，0.999元為最終定價，不會再上調，至於以0.999元而非要求整數1元作價，則代表其「善意姿態」，又指若其他公司以合理價格私有化，都會為他們敞開大門。

David Webb早於去年10月底撰文，指精熙國際低估了集團真實的市場價值。精熙國際公告稱，經審計的2020年12月底資產淨值約為每股0.828元。

惟David Webb表示，這未能反映事實的全部，因集團擁有一處中國廠址的重要財產權益，並且構成集團真實價值很大一部分，但集團卻以折舊成本而非市場價值入帳。

去年10月公布私有化 帶動股價升逾四成

David Webb續指，他接受集團對另外兩處香港物業的估值，並估計3項物業總價值為4413萬美元（約合每股0.421港元），較帳面價值高出約3828萬美元，即每股資產淨值增加約0.365元。

精熙去年10月公布私有化，帶動股價升逾四成，集團股價至月初再度急升，昨日收市價報0.97元，無升跌。精熙國際大股東亞光（台：3019）早前公布，由於在港掛牌上市固定費用高，加上目前流通性不佳，冀透過私有化計劃，為股東提供在流通性較低的現況下，按溢價變現其投資的機會，並促進亞光與精熙的營運。