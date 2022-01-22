杭州貪案涉螞蟻持股公司 央視指有企業投資周江勇胞弟公司 換取低價獲地

明報記者 蔡穎霖

螞蟻是周健勇公司唯一外來企業股東

本報昨天聯絡螞蟻發言人，至截稿前沒有回覆。去年8月，前杭州市委書記周江勇因涉嫌嚴重違紀違法受查而落馬；當時外界已盛傳事件跟螞蟻有關。根據企業信息查詢平台「啟信寶」顯示，螞蟻全資子公司「上海雲鑫創投」，於2019年3月斥資166.67萬元（人民幣，下同）入股周健勇旗下「優城聯合信息技術」，持股14.29%成為第二大股東。上海雲鑫創投同年年底又與周健勇等創立「杭鐵優城科技」，斥資135萬元持股13.5%。

金融時報：合伙後 螞蟻無競爭下奪地

根據央視紀錄片內容，在此之前，周江勇已曾濫權助胞弟周健勇透過「優城聯合」取得寧波、溫州等地鐵移動支付項目。報道又指「一些企業也希望透過周健勇綁定周江勇，於是就採取『低價高投』的方式，以明顯不合理的高價買入周健勇公司的部分股權，周江勇則為這些企業在獲取低價土地、優惠政策等方面提供幫助」。根據啟信寶公開資料顯示，優城聯合的企業股東就只有螞蟻旗下的上海雲鑫創投，除周健勇持有的公司外，其他股東都是個人名義入股（見圖）。

《金融時報》引述公開資料及消息人士指，螞蟻在有份創立「杭鐵優城科技」後未夠一年，即以每平方米5194元奪杭州一塊地皮，更是唯一有資格的競標者。

在央視的紀錄片中，周健勇有現身解說：「你們一定知道我是周江勇的弟弟，所以我開的價可想而知，你們利用我，我不反過來再利用你們嗎？」周江勇也在片中承認，弟弟公司能拿下項目是因為他自己是幹部領導。

阿里ADR盤前挫近2%

資料顯示，阿里持有33%螞蟻股權，阿里港股昨天低開，全日收跌3.4%；阿里ADR（美：BABA）盤前跌近2%。富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，阿里股價受壓未必完全跟醜聞有關，而是近年市場資金換馬，普遍沽出高增長股，流入價值股。他又指出，近日恒指見升勢，阿里作為成份股之一，相信亦會跟隨大市上漲。惟譚朗蔚稱未知阿里股價是否已見底，但相信仍會橫行一段時間。