LME行政總裁張柏廉4月底離任

LME Clear馮恩霖暫代職位

港交所表示，張柏廉任職逾9年，已計劃在集團外另有發展，而LME Clear行政總裁馮恩霖（Adrian Farnham）已獲委任為LME代理行政總裁兼集團大宗商品主管，將於5月1日生效，他亦將成為港交所管理委員會成員。港交所與LME董事會已成立遴選委員會，開展遴選行政總裁程序。

港交所行政總裁歐冠昇表示，張柏廉近10年鞏固了LME在金屬行業的全球領導地位，他負責領導了倉庫改革、推出包括倫敦鉑金和鈀金價格在內的新產品和新項目，以及成功引入各種現代化的業務管理模式。近年，隨着市場逐漸重視可持續發展，張亦主導了負責任採購計劃，並推出數碼認證登記平台LMEpassport。

港交所與LME將啟遴選程序

張柏廉稱，在過去9年的大部分時間，馮恩霖與他一起在LME工作，是出任代理行政總裁兼集團大宗商品主管的絕佳人選，相信市場和集團將竭盡全力支持馮及其交易所工作。馮恩霖2013年加入港交所，擁有超過30年與金融市場和市場基礎建設相關的豐富業務經驗。