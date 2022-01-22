眾安銀行獲發證券牌 虛銀首家

首階段將提供基金交易服務

眾安銀行行政總裁許洛聖表示，期待藉基金投資服務，進一步提升用戶體驗。他在去年中接受訪問時表示，大部分香港客戶理財較偏好基金類，有些客戶則希望自行投資，皆為該行未來業務的考慮範圍。

截至去年底，眾安銀行用戶數目有逾50萬，為本港用戶最多的虛擬銀行，目前已開通存款、貸款和支付業務，並在去年獲保監局發出保險代理機構牌照，成為同系壽險公司眾安人壽的代理人，推出純人壽保險產品。許洛聖早前稱，虛銀與金融、非金融機構合作，可加快虛銀成功，相信到2024年多數虛擬銀行都可能會達到收支平衡。

此外，新冠疫情持續影響銀行分行服務，匯豐公布自下周一（24日）起，旗下3間流動銀行會暫停服務，直至另行通知。該行將繼續密切監察情况，並適時考慮採取其他措施。匯豐已在上周四（13日）起，將全線零售銀行分行關門時間提早，周一至周五營業至下午4時，周六至中午12時。