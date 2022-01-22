匯豐辦公室最高工作人數 比例再收緊至三成

匯豐發言人昨日證實有關收緊措施的備忘錄內容。香港美國商會日前也公布商業前景調查，指香港嚴格的檢疫規定和旅行限制續造成重大干擾，30%受訪者指在填補高級管理職位時遇到困難，53%個人受訪者指他們可能因疫情限制而離開香港，企業方面則有33%可能離開。

此外，彭博社報道，香港對國際金融從業員的吸引力正下降，外籍人士對香港嚴格的「清零」政策感到沮喪。報道引述為對冲基金聘請交易員的招聘公司Kennedy Group創始人Jason Kennedy表示，待遇再高也無法說服一些求職者到香港，他們寧願選擇新加坡，「這是一種生活方式的平衡，即使對交易員來說也是如此」。

獵頭公司：清零防疫嚴

金融人才不來港

現時本港入境檢疫措施包括要求高風險地區入境人士到港之後，在指定檢疫酒店強制檢疫21天；來自英美等8個國家客機本月8日起禁抵港14天。報道引述為環球銀行招聘亞洲人才的獵頭公司Wellesley Partners、駐香港的合伙人Loretta Chan稱，若限制於6個月內仍繼續，「可能會看到更大的後果」。