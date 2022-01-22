銀公：關注業界人才短缺問題

稱疫情影響跨國銀行人才調配

被問及許多外國的銀行員工因「封關」未能來港，會否加劇人才荒，禤指疫情下，公會有向業內諮詢，明白有會員因目前出入境限制，而輸入人才有困難，承認此加深了人才需求的挑戰。她稱，疫情影響了人才調配，某些跨國銀行於全球人手調配方面或會受到影響，公會有積極向政府和監管機構反映。惟她相信，人才會尋找機遇，香港機遇大，包括大灣區、發展成綠色金融中心等，希望短暫疫情過後，一切復常，人才供應會改善。

至於政府和監管機構對公會的反映有何回應，她稱，各方都明白目前情况，於政策和市民的健康需要上要取得平衡，希望銀行此時除繼續反映、游說外，銀行亦會在人才供應、培訓方面多做工作。

她續指，業界冀吸納更多年輕人入行、透過增加培訓吸引一些非銀行業人士入行，以及幫助銀行內部員工轉型，吸納新技能，以配合未來發展。

港短期無太大加息壓力

港匯近期稍轉強，禤惠儀認為，整體港匯走勢和股市資金出入互相影響，港息方面，市場普遍認為美國年內將加息3至4次，香港在聯匯制度下，理論上整體拆息與美息同步，但具體香港會否跟美國加息，要看資金充裕及流動情况，現短期未必有太大加息壓力。禤惠儀表示，今年公會就數碼化有多項工作繼續推進，當中包括將支票結算全面數碼化。她指香港支票結算現仍有一成是實體進行，涉及需特別處理，或者金額大的支票，公會目標是今年內將所有結算轉以電子方式處理，相信有助減低支票遺失風險，增加成本效益，此工作去年已推行，冀今年進一步加快落實。