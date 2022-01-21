經濟

香港地產

世邦魏理仕：今年亞太商業地產投資料破萬億

【明報專訊】變種病毒雖然未受控，但整體經濟前景已較前改善。世邦魏理仕最新發表的《2022年亞太區房地產市場展望》報告指，受惠整體經濟穩定增長，以及投資者需求持續釋放，今年亞太區商業地產投資有望按年增加最少5%，預計涉及金額將突破1500億美元（即約1.2萬億港元），有望超越2017年1420億美元（即約1.13萬億港元）紀錄，創歷史新高。

該行預計，封閉式房地產基金、房託（REITs）及機構投資者，將重啟投資活動，並成為投資市場復蘇主要動力，預計亞太區內機構投資者資本，其規模可達5000億美元（約3.9萬億港元）。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，雖然新冠變種病毒Omicron出現，為本港經濟和商業環境增添不確定性，但部分地區如中環、九龍東甲級寫字樓市場已出現復蘇，而去年表現最好的工業物業市場，因物流營運商的強勁需求，預計今年將持續活躍。

波斯富街舖7400萬易手 呎價10.3萬

此外，市場消息稱，銅鑼灣波斯富街77至83號波斯富大廈地下A舖，面積約720方呎，最新連租約以7400萬元易手，呎價10.3萬元。商舖現以月租11.8萬元租予甜品店，買家可享租金回報約1.9厘。物業原由金朝陽（0878）或有關人士透過公司名義2008年以5310萬元購入，並在同年與登龍街7至11號（單號）、15至19號（單號）全幢物業的業主交換物業，換言之，物業在約14年內升值約39%。

相關字詞﹕波斯富街 陳錦平 世邦魏理仕

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