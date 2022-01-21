歌賦嶺雙號屋月租4萬 回報1.4厘

愛海頌本月暫錄22宗租賃

另外，中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，深水埗愛海頌上月起陸續收樓入伙，本月至今暫錄22宗租賃成交，當中約八成均為2房戶，屋苑最新平均實用呎租36元。歐陽振邦又稱，其中愛海頌1座高層C室，實用477方呎、2房間隔，向西南望開揚市景，以月租1.7萬元租出，實用呎租36元。業主2020年2月以845萬元購入，租金回報2.4厘。

香島今年首宗租賃 2房半2.35萬租出

另有個別屋苑於新春前開齋。利嘉閣地產經理黃諾文表示，筲箕灣香島新錄今年首宗租賃成交，為2座低層D室，實用面積695方呎，2房連儲物室間隔，外望柏架山景，以2.35萬元租出，實用呎租34元。業主2017年3月以約1295.3萬元購入，租金回報約2.2厘。