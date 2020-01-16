經濟

香港地產

Grand YOHO 3房戶 逾5年實賺不足2%

【明報專訊】新春前業主增加議價空間，買家入市步伐有加快迹象，元朗本月暫錄逾60宗二手成交，其中Grand YOHO 一個3房業主，持貨5年多，扣除使費及現金回贈後，實際僅賺不足2%。

中原地產副區域營業經理王勤學表示，Grand YOHO第9座中層F室，實用面積799方呎，3房套房連儲物套房間隔，原業主叫價1280萬元，及後減價30萬元至約1250萬元易手，實呎15,645元。原業主2016年9月1206.7萬元一手買入，帳面獲利43.3萬元或約4%，但若連使費計料原業主或需實蝕約16萬元。不過，資料顯示，原業主一手買入時享現金回贈優惠，扣除相關金額後，預計仍可賺約20萬元或不足2%。

此外，美聯業務董事林經國表示，鴨脷洲南灣2座高層A室，實用1836方呎，2房雙套間隔，以5850萬元連1個車位及租約易手，實呎31,863元，成交價屬市價水平。原業主2010年8月以約4855.2萬元購入，當時未連車位。至於屋苑車位現時市值約400萬元，若以扣除車位後單位市值約5450萬元計，原業主持貨12年，帳面獲利約594.8萬元或逾一成。

南灣2房雙套戶12年升一成

另外，中原地產資深分區營業經理陳偉業表示，東涌日前單日錄6宗二手成交，其中映灣園佔3宗，包括第15座中層E室，實用面積544方呎，2房間隔，以728萬元成交，實呎13,382元；原業主2010年7月233萬元購入，帳面獲利495萬元或2.1倍。

相關字詞﹕豪宅 南灣 映灣園 二手成交

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