經濟

香港地產

去年私宅轉手平均賺72.5% 5年新低

【明報專訊】雖然去年疫情稍為回穩，但私宅轉售獲利幅度卻見近年新低。據利嘉閣地產統計，去年全港錄得41,254宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，當中帳面獲利個案佔40,060宗或約97.1%，較2020年的97.7%再減少0.6個百分點，連跌3年、並為2011年以來的11年新低；而上述買賣登記的平均賺幅則約72.5%，按年回落1.4個百分點，連跌3年、並為近5年來最低紀錄（見圖）。

蝕讓去年破千宗 按年升五成

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年新冠疫情雖然回穩，但仍未退卻，加上多了業主沽樓移民，導致私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅持續偏軟。值得留意，去年獲利兩成以下（包括需要虧損）的比例達16.7%，較2020年的12.7%增加4個百分點；另外，去年虧損個案破千宗、達1018宗，較2020年661宗大增357宗或約54%，佔比則由2%增至2.5%。「平手」登記個案方面，去年共錄得176宗、佔比約0.4%，相較2020年錄得85宗，按年大增逾1倍。

維景灣畔去年平均賺幅逾倍稱冠

若以屋苑計算，去年全港獲利登記最多的屋苑為將軍澳日出康城，錄得734宗獲利登記；而獲利比率最高的三大屋苑，依次為將軍澳新都城（99.8%）、將軍澳維景灣畔（99.7%）及沙田第一城（99.5%）。賺幅方面，平均賺幅最多的屋苑為將軍澳維景灣畔（平均賺約1.27倍），其次是天水圍嘉湖山莊（平均賺約1.19倍）。

代理：控疫通關 助獲利比率回升

踏入2022年，本港受變種病毒疫情影響。陳海潮預料，香港能一如既往控制疫情，其後配合中港兩地通關，可帶動全年整體獲利比率止跌回升，重上97.5%或以上的水平，而平均每宗賺幅亦有望挑戰75%的3年高位。

不過，市場預計，美國聯儲局最快3月起加息，或進一步拖慢住宅市場交投，陳則認為，本港銀行結餘充裕，預料未必立即跟隨，相信加息幅度亦不大，加息陰霾對買家心理影響居多，估計未來2年仍會持續低息。

相關字詞﹕平均賺幅 二手私宅買賣登記 加息 陳海潮 利嘉閣地產

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