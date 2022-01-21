映築6日收3115票 超額22倍

翻查資料，映築明日開售的138伙，當中136伙由恒地負責銷售，實用面積322至377方呎，包括122伙2房戶及14伙2房連儲物室，最高折扣為樓價5%，折實價介乎621.2萬至845.31萬元，折實實呎19,292至23,685元，整批折實均呎為21,696元。明日開售分A組大手客及B組散客，A組預留16伙揀選，每人須購入2伙；B組每人可購1至2伙。

周末6新盤共推406伙搶客

此外，據一手銷售網顯示，本周末（六及日）將有6個新盤開售，涉及406伙，屬過去3周以來新盤推售最多單位的周末。同時，再有貴價豪宅新盤趁新年前推售，建滔集團（0148）旗下沙田九肚駿嶺薈，最新上載新銷售安排，於下周一（24日）起招標推售19號洋房，招標期至今年2月23日。上述19號洋房，樓高3層，採5套房間隔，屋內設有升降機，連2個車位，實用面積3747方呎連79方呎平台、1369方呎花園及980方呎天台。據成交紀錄冊顯示，項目自2019年11月起，至今累售30幢洋房及9伙分層單位，料套現逾43.8億元。