雋薈160呎 呎價破3萬旺角新高 連69呎天台 近500萬沽出

明報記者 陳寶恩

政府公布官地加設限呎條款後首個開售納米樓新盤的雋薈，自本月2日起至今累沽約43伙，佔項目總數120伙約36%。一手成交紀錄冊顯示，雋薈新近售出3伙單位，包括3樓C室、23樓C室及26樓E室。其中，位於項目頂層的26樓E室，實用面積160方呎、開放式間隔，連69方呎天台，成交價494.3萬元，實呎30,893元，呎價創項目新高，買家選用建築期付款。值得一提，冷氣機散熱器及洗衣機置於露台。

冷氣機散熱器置於露台

另外，項目3樓C室，實用面積152方呎、開放式間隔，連平台106方呎，以407.1萬元售出，實呎26,783元；23樓C室標準戶，實用面積152方呎，成交價396.1萬元，實呎26,059元。翻查資料，旺角同區近年開售的單幢新盤，包括信置（0083）及市建局等合作的山東街ONE SOHO，以及遠洋（3377）旗下煙廠街千望，分別於去年5月及9月，以實呎27,393元及26,308元售出兩伙1房標準單位，屬該兩個項目的呎價最高紀錄。故上述雋薈的頂層連天台戶成交，呎價料創旺角區呎價新高紀錄。

其他新盤成交集中貨尾為主，內房萬科香港發展、已屆現樓的長沙灣The Campton，昨日錄得今年開齋成交，售出33樓D室，2房間隔，實用面積465方呎，成交價1000萬元、實呎2.15萬元。此外，恒地（0012）旗下已屆現樓的長沙灣家壹，亦新錄今年首宗一手成交，為8樓G室，實用238方呎、開放式戶，成交價554.46萬元，實呎23,297元。

Campton今年開齋 2房千萬沽

據本報統計，主要新盤本月迄今累錄約34宗取消交易，已超越上月約30宗的紀錄，其中信置及市建局等發展、已屆現樓的觀塘凱滙第2期，新增4宗撻訂，一伙3房戶買家，2年前以2131.32萬元購入，撻訂料遭沒收15%訂金涉近320萬元。

本月暫錄34宗一手撻訂 超上月全月

成交紀錄冊顯示，凱滙第2期5座36樓A室，實用962方呎3房戶，於2018年12月以2009.53萬元售出，買家及後於2019年1月改用建築期付款，成交價2131.32萬元、實呎22,155元，但日前取消交易撻大訂，料損失15%訂金即約320萬元。上述4伙共涉殺訂金額近694萬元，發展商均安排下周一將上述單位重推。