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經濟
2022年1月21日星期五
技術取勝
投資策略
監管風暴以來 港股首升穿百天線 恒指大成交漲824點 科指挑戰下降軌
北水淨買入65億 近8個月最多
瑞聲股價急挫逾12% 大和續籲買入
5年期LPR近兩年來首降 房貸利息減 反映房策趨寬鬆 業界料需再下調20基點
恒大境外債券持有人聲明 促徹底披露財務狀况
港上月基本通脹擴至1.4%
IMF：港府清零令經濟復蘇不一致 倡推失業援助制度 消費券綜援加碼
港府：全力抗疫 非徵新稅時機
研退出還息不還本 IMF歡迎
密切監察港銀對內房信用承擔 應定期壓測
會計師會指欠悔意 羅輝城吊銷執業證
兩月清還吳宇貸款 安山：憂不符上市例
中壽與母企向旗下財險增資近百億
紀曉波行使博華換股債 涉資近2.2億
彭博：怡和研售港台等餐飲業務 涉KFC等特許經營 另有意售紛美包裝持股
稱成本上升 寶潔預告再加價 上季平均漲價3% 佔營業額增幅一半
美科企反壟斷法案 擬納微信TikTok
華爾街大行高價招才 去年薪酬開支增15%
張兆聰：恒指破百天線 逢回調買指數ETF
方保僑：不贊成安心出行加追蹤功能
植耀輝：投資要想像 賣股要理性
技術取勝：中國平安中線挑戰70元
盧駿匡：調整市 可以時間代替價格回落
ZA Bank新界面 夾公仔變抽盲盒
麥當勞派千元抗疫利市 近萬員工有份
AIA調查：80%年輕人認同YOLO
劉思明：大巿急漲再追欠值博 中資金融吼平保
周顯：嚴打內房 利人幣升值
譚新強：Omicron疫浪已到 應否考慮冬奧延期？
湯文亮：推動全民打疫苗 飲食界最有能力
買樓移民葡萄牙 收入不用全球徵稅
今年起投資移民限買非一線城巿樓
雋薈160呎 呎價破3萬旺角新高 連69呎天台 近500萬沽出
映築6日收3115票 超額22倍
去年私宅轉手平均賺72.5% 5年新低
Grand YOHO 3房戶 逾5年實賺不足2%
歌賦嶺雙號屋月租4萬 回報1.4厘
世邦魏理仕：今年亞太商業地產投資料破萬億
技術取勝：中國平安中線挑戰70元
明報專訊】美團小回宜守225元（圖）
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