美科企反壟斷法案 擬納微信TikTok

原法案被批針對美國企業

該反壟斷法案原本覆蓋市值5500億美元（約4.3萬億港元） 或以上的科技巨企，適用於蘋果公司（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、facebook母企Meta（美：FB）及Alphabet（美：GOOG），目標是限制它們在其平台為自家產品創造優勢。該法案近日又為科技巨企的定義加入其他標準，包括全球每月用戶達到10億，又或年銷售額達5500億美元，意味微信和TikTok也將成為該法案的監管對象。

眾議院司法委員會已通過類似的反壟斷法案版本，但尚未在眾議院進行全體表決。美國科技巨頭警告，該法案將對美國創新科技賦予更多限制，通過向競爭對手開放部分平台功能，可能危及用戶的私隱和安全。

TikTok是字節跳動最受歡迎的全球服務，而微信則是擁有超過10億（主要在中國）用戶的主要社交、支付平台，它們以往也曾被美國前總統特朗普威脅封殺。

新加坡首家SPAC上市

此外，祥峰科技收購企業有限公司（VTAC）昨在新加坡交易所上市，成為該國首家上市的特殊目的收購公司（SPAC）。VTAC由淡馬錫控股的全資子公司Vertex Venture支持，上市集資2億新加坡元（約11.6億港元）。股票開盤報5.25坡元，收報5.05坡元，較5坡元的招股價微漲1%。VTAC將尋求在上市後兩年內收購至少一項業務，將專注於網絡安全、人工智能和金融科技等領域。

（綜合報道）

[國際金融]