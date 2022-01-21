會計師會指欠悔意 羅輝城吊銷執業證

核數違專業 須繳逾510萬

公會指，令次紀律程序暫停達5年，其間羅不斷變更答辯有意阻撓，直斥他「缺乏悔意及坦誠」，因此處以合共逾510萬元的罰款及紀律程序費用。

據法庭判辭，事件涉及私人公司為莊聯興製衣有限公司，案情指該公司前任核數師於2007及2008年審計時，在處理該公司旗下一家內地子公司的減值撥備時，因無法取得財務文件的審計範圍限制而發表「保留意見」，至2009年羅接手，該年度在提供相同理由下作同樣處理。惟至2010年及2011年，卻未有發表「保留意見」，因此公會認為做法不合規。

此外，公會稱，羅未有獲取充分適當的證據，以支持他接受該公司違反披露要求，涉及該公司為一間董事控制實體獲得的銀行融資所作出的資產抵押。

公會指出，羅曾兩度申請上訴，紀律程序因而暫停長達5年，惟紀律委員會指其司法覆核不合理且沒有法律依據，更是「濫用上訴程序」，因此對羅作出一項加重責令，要求他全額承擔公會因嚴重延誤及外聘大律師代表所產生的費用，涉款逾494萬元。連同16萬元罰款，羅合共須繳付逾510萬元。

斥濫用上訴 不斷變更答辯阻撓

資料顯示，羅曾與前立法會議員詹培忠透過合資公司投資太興置業（0277），現亦為安賢園中國（0922）副行政總裁。