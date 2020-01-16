IMF：港府清零令經濟復蘇不一致 倡推失業援助制度 消費券綜援加碼

明報記者 歐陽偉昉

IMF預期，本港去年經濟增長6.4%，去年次季起，已見私人消費及投資復蘇，抵消了財政刺激規模的縮減，及外部需求回軟對經濟增長的影響。通脹將隨着就業市場改善，逐步升至約2%。不過，私人消費現時未完全回復疫情前水平，反映家庭收入顯著下跌，就業市場復蘇步伐不一，整體失業率在10月已降至4.3%，但零售服務等勞工密集型行業的就業人數去年仍進一步下跌。

財策應集中援助低收入失業人士

政府過去兩年推出大額財政政策刺激經濟，2020至21年度錄得2576億元的破紀錄赤字。IMF建議香港政府的財政政策應更具針對性，令經濟增長更均衡。短期政府可以向低收入家庭、失業人士及受影響的中小企業提供支援，例如再次暫時放寬申領綜援資格，加強援助失業人士；中期而言，IMF建議考慮推出專為失業人士而設的援助制度，以在發生特殊及系統性衝擊時，發揮自動穩定器作用，更有效保障勞工。

稅制需全面改革 倡增值稅股息稅

針對長期財政需要、建立緩衝和增進制度公平，IMF指本港中期有必要全面改革稅制。除了過去曾建議的上調最高收入組別的入息稅率、推出增值稅等，今年則建議可推出資本增值稅及股息稅，在擴闊稅基的同時，應保持制度的公平及國際競爭力。

財政司長陳茂波回應稱，歡迎代表團認同港府採取的政策使香港經濟強勁復蘇，政府會繼續保持高度警惕及密切留意最新經濟狀况，以維護金融穩定和促進平衡、包容及可持續的經濟增長。

關焯照：徵新稅勢影響港競爭力

去年8月政府上調印花稅率0.03個百分點至0.13%開源，已引起證券業批評影響市場交投量。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，一旦開徵新稅項，難免影響本港作為金融中心競爭力，他指美股市場雖有資本增值稅但不設交易印花稅，增收股息稅則減低國際投資者購買本港收息股的吸引力，開徵與否要小心衡量後遺症；此外，本港奉行高地價政策，已有稅項隱含在樓價內，令本港成為全球最難負擔的地產市場，開徵相關稅項則會再減低港人可支配收入，降低港人投資的意欲，因此若再開徵，高地價政策需要有秩序調節。