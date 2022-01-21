經濟

港上月基本通脹擴至1.4%

【明報專訊】政府統計處公布，12月消費物價指數（CPI）按年升2.4%，升幅高於11月的1.8%，惟略低過預期的2.5%。若剔除所有政府一筆過紓困措施的影響，基本通脹率為升1.4%，亦高於11月的1.2%升幅，是去年基本通脹率最高的月份，主要受外出用膳、外賣消費、電費的升幅擴大所致。

增速全年最高 主因2020年基數低

政府發言人表示，12月基本通脹率升至1.4%，主要因2020年同期出現第四波疫情，形成低基數效應，導致外出用膳及外賣費用的按年升幅擴大。政府發言人又表示，能源相關項目價格的升幅進一步加快，個別主要消費物價指數組成項目，如衣履和交通的價格升幅亦較為顯著；不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然溫和。

第四季消費物價指數則按年升2%，基本通脹1.2%。全年消費物價指數升1.6%，基本通脹率0.6%。

政府發言人展望未來通脹稱，由於環球通脹高企和物流因疫情而受到干擾，外圍價格壓力或會進一步增加。但由於本地新一波疫情對部分與消費相關活動造成影響，以及本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控，並會繼續密切留意情况。

12月各產品類別以電力、燃氣及水的升幅最大，達54.2%，其次衣履類別升8.7%，交通升4.1%。外出用膳升3.7%，耐用物品升2.1%，基本食品升1.9%，雜項服務升1%，煙酒升0.6%；住屋及雜項物品則錄得跌幅，分別按年跌0.5%及1.1%。

相關字詞﹕政府統計處 消費物價指數（CPI） 衣履 消費物價指

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