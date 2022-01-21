恒大境外債券持有人聲明 促徹底披露財務狀况

批恒大未積極溝通 擬採取強制執行措施

受日前內媒報道，繼內銀表態支持國企向問題內房收購資產後，監管機構亦擬重新放寬內地發展商運用商品房預售款，有望紓緩內地房地產公司的財務壓力，多隻內房股昨日急升。其中恒大雖有境外債權人表示不滿，股價亦一度升最多9.3%，收市報1.8元，仍升4.65%。

新聞稿指出，儘管恒大多次發布公告，但持有人特別團體認為，並未看到集團有積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的境外重組方案，或積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益的實質進展，並對此表示遺憾。

持有人特別團體稱，要求恒大立即與他們溝通，「完全透明地」提供集團財務狀况和負債信息，並避免在未與持有人特別團體協商的情况下進行任何進一步資產處置。

廣東兩會：按市場化原則處置恒大風險

此外，廣東省昨日在兩會工作報告中提到今年工作，其中包括堅持「房子是用來住、不是用來炒」的定位，壓實屬地責任和企業主體責任，按照市場化法治化原則做好恒大等房地產企業債務風險處置工作，決不允許發生影響社會大局穩定的事件。