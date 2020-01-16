經濟

5年期LPR近兩年來首降 房貸利息減 反映房策趨寬鬆 業界料需再下調20基點

【明報專訊】內房自去年底出現資金鏈問題後，近期內地陸續傳出寬鬆的信號。昨日人行把LPR（貸款報價利率）「雙降」，1年期及5年期以上LPR雙雙下調，1年期由3.8厘下調至3.7厘，降幅為10基點，5年期以上由4.65厘降至4.6厘，降幅為5基點（見圖）。由於內地的房貸（即按揭）以5年期以上LPR為基準，該利率的下調，會引導房貸利息支出下降。

減5基點至4.6厘

人行在上月已率先下調了1年期LPR，而且12月以來還下調了存款準備金率，並下調了MLF（中期借貸便利）及逆回購利率，因此是次LPR「雙降」已屬意料中事。不過，由於5年期以上LPR是2020年4月以來首次下調，所以消息仍反映內地房地產行業漸趨寬鬆。

然而，5年期以上LPR的降幅僅5基點，低於預期的10基點，分析認為這明確了中央對地產的態度，不會過分刺激。興業證券固收分析師羅雨濃認為，兩個年期的LPR非對稱調降，反映即使穩增長壓力很大，中央也不會再走過去刺激地產行業的老路。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，短短一個月，1年期LPR利率累積下調15基點，與5年期以上LPR利率下調5基點形成明顯反差，反映央行政策支持的重心仍在實體經濟。

1年期減幅較大

分析：重心支持經濟非樓市

况且，是次降幅實際影響其實相當輕微，相等於每100萬元人民幣貸款額，月供降低30元人民幣。加上內地房貸合同一般約定LPR調整之後的次年1月開始執行，即按揭客戶要到明年1月才會以新的利率作基準。

業界估計LPR仍有下降空間，因為經濟下行壓力加大，人行亦在近日多次暗示要加大貨幣政策的支持力度。華泰證券指出，鑑於地產周期降溫對今年首季名義GDP增長相比去年同期的拖累高達10個百分點左右，政策有望在本季加大調整力度，預計1年期LPR還需下調25至45基點，5年期以上LPR還需下調20至35基點，才能有效支撐今年貨幣信貸增長及阻止利息支出負擔上升。

業界料LPR有再降空間

1年期LPR的調整主要影響流動性貸款，其中主要是企業短期流動性貸款和個人短期消費貸款。而5年期以上LPR覆蓋面更大，包括個人按揭貸款、企業中長期貸款等絕大多數貸款都是使用5年期以上LPR作為貸款利率的定價基準。

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