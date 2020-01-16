經濟

監管風暴以來 港股首升穿百天線 恒指大成交漲824點 科指挑戰下降軌

【明報專訊】內地一如預期下調貸款市場報價利率（LPR，見另稿），加上發改委、市監局及人行等9部委日前發表意見，規管平台企業，市場憧憬內房及科企監管見底，兩板塊昨日大漲，個別金融股受惠債息上升，帶動恒指中午已升逾500點，午後再發力把升幅擴大至逾800點，以全日高位24,952點收市，大成交升824點或3.42%，恒指10天線升穿50天線，而且是去年6月底監管風暴以來，首次升穿100天線，而科指亦上試下降軌（見圖）。

夜期升穿25000點

截至今晨零時，恒指即月夜期升穿25,000點，報25,196點，高水244點。

昨日主板成交近1784億元。科指昨收報5896點，急漲4.5%，上試去年6月底以來的下降軌。國指升3.79%，收報8761點。物管股碧桂園服務（6098）昨升15.53%，是升幅最大的藍籌。多隻科企藍籌飈升，美團（3690）升11.01%，收報238元；騰訊（0700）收報471.6元，升6.6%；阿里巴巴（9988）收報131.5元，升5.88%。「ATM」連同昨升5.78%的友邦（1299），合力為恒指進帳518點升幅。平保（2318）亦勁升7.17%。早前屢破頂的匯控（0005）則回吐0.55%，收報54.4元。

內房及物管股昨表現突出，合景悠活（3913）飈升逾22%，融創中國（1918）、合景泰富（1813）亦分別升逾15%、逾13%。多隻內需股亦顯著上升，九毛九（9922）升逾8%，安踏體育（2020）、李寧（2331）皆升逾6%。港交所（0388）升3.9%，亦同樣升穿100天線。中石油（0857）子公司原油交易違規，昨日收報3.95元，跌1.74%。

恒指對美債息敏感 大摩薦金融能源

摩根士丹利發表報告指出，恒指對美國10年期國債孳息率的敏感度，高於滬深300指數及MSCI中國指數，因為恒指成分股中，金融股權重約36%，較滬深300指數及MSCI中國指數多。大摩預料，美國10年期債息在今年底升至2.3厘，建議繼續增持銀行股及高息股，並認為金融股、能源股及原材料股一向在利息上升的環境下，可以跑贏大市。

法國巴黎銀行發表亞洲策略報告，提到今年首數周的市場波動是由投資者對聯儲局的緊縮路徑和控制疫情終局的不明朗所引發，報告將匯控及吉利（0175）加入模擬組合，對內地及香港維持增配評級。

明報記者 胡學能

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