2010年開始節能 已減四成能耗

領展行政總裁王國龍表示：「其實領展專注做好ESG，在財政上亦很合理，尤其是環保方面，因為這樣可以幫助我們節省不少成本，例如2010年以來多項節能措施便令電費開支明顯減少，展望未來，我們會進一步研究如何節省更多，希望每一年均會達到所制定節省金額的目標。我們過去逾10年已推行循環再用、污水處理、減少廚餘及固體廢物等環保政策，亦正在做氣候風險模型，即假設全球平均氣溫上升一至兩度的話，對我們地產投資組合帶來的影響；未來我們亦會進行綠色融資，當中包括發行綠色債券及可持續貸款，這些方法都可以節省利息開支，對盈利有好處。」

擬為商場食肆集中採購環保包裝物料

截至去年9月底，在領展本港零售物業組合中，飲食佔每月租金及已出租面積分別為27.9%及29.4%，均屬最重要的行業租戶。王國龍表示，過去兩年在疫情下有很多港人買外賣，旗下商場的食肆租戶所使用的用完即棄塑膠因此躍升，未來一年領展會與商場租戶一齊努力，為環保多出一分力。王國龍表示：「我們希望租戶減少使用這些用完即棄的塑膠，具體的安排是，我們會幫助租戶集中採購更環保的包裝物料，這是有挑戰的，需要各方面合作才可把事情做好。」

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[葉創成 名人樓市論壇]