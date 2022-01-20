經濟

香港地產

英記茶莊家族帳蝕17%沽尖沙嘴舖

【明報專訊】雖然去年底市場憧憬中、港兩地恢復通關，但舖位市道與高峰期比較仍然落後，有部分老牌家族更蝕讓沽貨；其中英記茶莊陳姓家族，本月初以3638萬元售出尖沙嘴漢口道一個舖位，持貨逾11年，帳面蝕17%離場。

面積730方呎 本月初3638萬售出

上述舖位為漢口道19號地下M1舖，面積約730方呎，資料顯示，舖位於本月初以3638萬元易手，呎價49,836元。

資料顯示，原業主2010年5月以金海國際集團有限公司名義購入，當時作價4400萬元，公司董事包括英記茶莊家族成員陳根源、陳廣源等，現帳面蝕762萬元或17%。

電氣道商廈10億獲洽購

另市場消息稱，金輪天地（1232）持有的天后電氣道銀座式商廈金輪新天地，獲基金買家出價約10億元洽購；物業總樓面約5.2萬方呎、呎價約1.92萬元。資料顯示，金輪天地於2018年以8.438億元向資策（0497）購入該地盤，如成交落實，未計建築成本，帳面僅獲利約1.56億元或18%。

事實上，去年底疫情趨穩定，商廈租務情况理想，仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告顯示，去年12月整體甲級寫字樓市場，錄得9100方呎正吸納量，連續第三個月錄得正吸納量。

仲量聯行香港租賃業務主管鮑雅歷表示，去年12月整體甲級寫字樓實際租金按月升0.2%，但由於今年預期有約500萬方呎新寫字樓落成，預期整體空置率上升，惟營商氣氛料改善，將抵消新供應問題，今年整體寫字樓租金看升0至5%。

業界料今年寫字樓租最多升5%

另外，利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年稱，2021年全年累計工商舖買賣共錄6895宗登記，較2020年的3833宗大幅反彈80%，重上6000宗之餘、亦為近3年最多，全年買賣登記金額更錄1535.73億元，較2020年的625.61億元大增1.45倍，同創近3年高位。

黃表示，雖然今年有Omicron變種病毒陰霾，但相信香港在疫情控制上仍較環球不少地區優勝，Omicron只屬短暫影響，料今年工商舖市道料續穩中有升。

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