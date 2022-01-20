映築5日收2393票 暫超額逾16倍

頂層連平台特色戶擬招標賣

上述映築37樓A室特色戶，屬3房1套間隔，3間睡房與客飯廳呈橫向，較特別是除大門外，住戶可直接由單位外面的公用走廊，進入單位的私人平台

恒地同系已屆現樓的馬鞍山迎海．駿岸，新錄複式特色戶成交，為7座地下及1樓B室，實用2934方呎連花園766方呎、4套房間隔，附車位，成交價5000萬元、實呎1.7萬元，為項目今年首宗一手成交。

凱滙個別撻訂戶重售 賣貴6.5%

另信置（0083）等發展、已屆現樓的觀塘凱滙，昨單日錄6宗成交，其中3宗屬撻訂單位重售，個別單位新成交價比舊價高6.5%。據成交紀錄冊顯示，凱滙上周錄4宗撻大訂，原買家原本皆於2018年12月購入、並用建築期付款，惟交易同於早前終止，料各遭沒收15%訂金、料涉殺訂總額逾778萬元。

該4伙昨日有3伙再次售出，包括1座39樓J室，實用583方呎2房連儲物室間隔，2018年12月以1091.37萬售出，買家及後於2019年中改用建築期付款，成交價1201.2萬、實呎2.06萬元，但買家早前撻訂，單位昨日再以1278.75萬重售出、實呎2.19萬元，比對上次成交價高6.5%。

信置部署新春後推元朗港島兩新盤

此外，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，集團與中海外（0688）及嘉華國際（0173）合作的元朗錦上路站項目，涉約2200伙，料成為集團虎年頭炮新盤，正待批預售樓花；同系港島結志街新盤ONE CENTRAL PLACE涉121伙，已獲批預售，兩盤擬在新春後推售。

新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli，更新5號價單，其中18伙3房、4房大單位加價，劃一加幅為2.5%。