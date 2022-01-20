經濟

香港地產

新世界或修訂啟德1.9萬呎大宅圖則

【明報專訊】近年具內地背景的發展商在香港發展新樓盤時，不時打造巨型洋房物業，原由佳兆業（1638）持有的啟德跑道區4B區4號地盤，曾獲批建一幢實用樓面面積（usable floor area）逾1.9萬方呎大宅，惟據了解，項目新買家、即新世界（0017）及遠展（0035），正審視原有圖則，若有需要將作出修訂。

地皮去年79億售予新世界財團

上述啟德4B區4號地盤，原高銀金融（0530）2018年11月以89.067億元投得，及後轉售。資料顯示，項目去年11月獲批動工紙，涉及856個單位，最細實用樓面面積183方呎（usable floor area，即不計廚房、廁所等設施）。

項目最矚目之處，是提供一座7層高獨立大宅（Single family building），物業實用樓面面積達19,370方呎，若連同廚房、廁所等，估計發展商賣樓時計算的實用面積，料將逾2萬方呎，料為九龍、甚至全港面積最大屋苑式住宅單位。值得一提是，有關地盤去年11月由佳兆業以79億元作價，轉售予新世界、遠展，每方呎樓面價約1.38萬元；據了解，發展商正審視原有圖則，若有需要將作修訂。

事實上，項目過去數年曾轉手，圖則亦一改再改，項目最初於2020年5月獲批建4幢24層高的高座分層住宅、3幢6層高低座分層住宅。至2021年6月再獲批建6幢22至24層高分層住宅，以及2幢6至7層物業，總樓面同約57.5萬方呎，項目當時由佳兆業持有。

值得一提的是，較早前內地發展商先後在香港插旗，部分項目出現超巨型洋房，當中恒地（0012）2019年售出的元朗和生圍項目，該公司於2020年代新買家、內房恒大（3333）向城規會提交修訂方案，洋房數目由2015年獲批建400幢洋房，減少33%至268幢，其中一幢洋房面積更逾20萬方呎。

緹外最大洋房逾1.1萬呎 九龍最巨型

至於港資發展商，亦因應市場需求，推出大碼屋苑式洋房，如嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，提供3座院墅，面積最大為院墅C，實用面積達11,692方呎，料屬九龍區最大屋苑式洋房。另英皇國際（0163）港島壽臣山洋房項目，最大洋房實用面積估計亦逾1.1萬方呎。

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