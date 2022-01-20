春節前減價增 嘉湖均呎重返一年前 又一居3房1430萬沽 低估價最多近兩成

明報記者 容婌維

中原高級資深區域營業經理黃海表示，嘉湖山莊新錄美湖居8座中層D室成交，屬實用540方呎3房間隔，原業主去年中叫價650萬元放盤，最終累減134萬元或21%，以516萬元沽出、實呎9556元，較市價低約一成，惟原業主早於1998年以169.3萬元購入，持貨逾23年，帳面仍賺346.7萬元或2倍。

美湖居3房呎價低見9556元

市區豪宅亦錄低市價成交，毗鄰港鐵九龍塘站的又一居，有業主以低價沽售。

中原首席分區營業董事余社朝稱，又一居33座中低層B室，實用771方呎、3房連套房間隔，以1430萬元成交、實呎18,547元，低市價及銀行估價逾一成，惟原業主早於1997年以1050萬元購入，持貨約25年，帳面仍賺380萬元或約36%。

余又稱，原業主去年中叫價2000萬元放盤，近日獲同區租客洽購，議價後以1430萬元沽出，除累減570萬元或29%外，較同類單位市價約1680萬元低約14%。

本報記者透過恒生、中銀香港兩家銀行作網上估價，顯示成交單位估值1640萬至1738萬元，即上述成交價較銀行估價低最多18%。

海怡3房業主料損手逾54萬離場

鴨脷洲海怡半島錄蝕讓成交，中原副區域營業經理盧鏡豪表示，海怡半島29座中高層H室，實用687方呎、3房連套間隔，新近以1146萬元易手、實呎16,681元，成交價較同類高位價約1283萬元，回落11%；原業主2018年7月以1170萬元買入，持貨3年半，帳面蝕24萬元或約2%，若連佣金等雜項使費，料實蝕逾54萬元或約5%離場。

美聯高級分區營業經理林振聲稱，將軍澳君傲灣2座低層D室，屬實用436方呎2房戶，新近亦以772萬元易手，實呎17,706元。林續稱，該單位屬屋苑最平放盤，原業主2010年初以255萬元購入，持貨12年，帳面賺517萬元或2倍。

蔚然高層呎售4萬 業主料實蝕3%

市道回軟下，個別豪宅業主亦損手。代理消息稱，西半山蔚然高層A室，實用1292方呎，新近以5400萬元成交、實呎41,796元。據悉，單位由兆萬集團控股董事吳漢華及相關人士，於2011年4月以約5270.4萬元購入，帳面雖賺約129.6萬元或逾2%，但若連雜項使費，原業主估計或實蝕逾150萬元或約3%。