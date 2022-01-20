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經濟
2022年1月20日星期四
技術取勝
投資策略
美商會調查：旅遊限制成主要挑戰 中美關係居次 四成受訪者憂互聯網受限
國泰推「閉環執勤」 提供額外獎金
戶戶送：餐飲業轉悲觀 信心比率大跌40百分點
去年廣告支出升29% MIRROR成「廣告王」
中央傳新規助紓資金壓力 內房大彈 雅居樂漲逾12%
螞蟻沽眾安股份涉近13億元 科企受壓頻出售投資 字節研撤相關部門
路透：百億科企投資集資須獲批
安踏去年多賺至少45% 下半年急放緩
瑞聲發盈警 料上季少賺逾七成
吳宇辭任泰加保險董事兼售股
富瑞看好港銀「重返榮耀」 籲買中銀恒生東亞
東瀛遊向控股股東派股 市值2800萬
iPhone 13暢銷 蘋果上季稱冠 內地減價促銷帶動 分析師：其他季度銷情趨穩
德10年國債孳息重返正值
ASML去季賺156億 CEO：最先進系統未獲許可運往中國
SONY市值蒸發1560億
張兆聰：中央再救巿 投機買內房
李曉佳：參選特首背後的「男人之苦」
技術取勝：信義玻璃中線或上試22元
為食妹×加菲貓登陸海港城
劉思明：資金湧保底穩經濟股 策略宜保守
周顯：萬科玄機
湯文亮：寄人籬下 沒發言權
春節前減價增 嘉湖均呎重返一年前 又一居3房1430萬沽 低估價最多近兩成
話你知：十大屋苑上周成交按周飈九成
新世界或修訂啟德1.9萬呎大宅圖則
映築5日收2393票 暫超額逾16倍
英記茶莊家族帳蝕17%沽尖沙嘴舖
太古城中心推外賣自取七折優惠
領展3招抗逆：分散緊跟「共富」持續發展
2010年開始節能 已減四成能耗
技術取勝：信義玻璃中線或上試22元
【明報專訊】普拉達重上51元才轉勢（圖）
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