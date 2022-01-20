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李曉佳：參選特首背後的「男人之苦」

【明報專訊】商人冼國林昨日在個人YouTube頻道宣布有意參與特首選舉（相關新聞刊A5），片段以簡體字配廣東話字幕、叫支持者課金支持等，有多少誠意難料，但確實為港人苦難中提供不少花生。參選宣言一出，冼師傅曾任主席的國藝（8228）昨日爆升三成，他受訪時聲稱已沽清手上股權，倘若未沽清，以他去年8月最後一次申報減持國藝至約2%股權計，帳面則獲利約500萬元。不過，看完冼師傅昨日的宣告參選的「出師片」，筆者雖不知他到底是「赤誠為港」抑或沽名釣譽，但相信看到他參選背後似乎有點「男人之苦」。

如果讀者有能人所不能的耐性，能將昨日冼師傅宣告參選短片看到近兩分鐘而仍未關掉，可能會留意到，他解釋過去是因為想陪伴家人，因此即使「赤誠為港」亦未有為港出力，「不過因為上年屋企發生咗重大變故」，所以決定宣布參選特首。換言之，這個「重大變故」才是冼師傅今次出選的最直接原因。

「去年屋企變故 決意為港出力」

事實上，如非經常留意財經新聞，讀者大概對冼師傅認知不多，一般可能知道他是「藍營KOL」，又或透過Google搜尋得知他曾是上市公司主席、曾被股民聲討指他「呃錢」等。但其實去年還有一宗關於他的新聞，據《明報》去年9月報道，冼師傅入稟高院向他太太羅寶兒追討一批當時市值接近1.4億元的受託資產及物業，當中單計出售西貢一棟獨立屋同逸瓏灣一個住宅單位尾款，款項就接近9600萬元。

值得留意的是，根據當時的報道，冼國林先後在去年7月及8月發律師信向羅寶兒追數，而他直至同年8月底，仍然申報羅寶兒為配偶，似乎意味在入稟追數之時，羅寶兒的身分仍然未趕得及轉變，仍然是老婆而非前妻（事隔多月現在難知），估計冼師傅這段婚姻的變故來得甚快。

入稟狀只是用來追數的，冼師傅當然沒有在裏面透露追討原因，但老公入稟向老婆追數，筆者估計不會是耍花槍，因此冼師傅昨日「出師片」中提到的變故，恐怕與這宗跟老婆對簿公堂的官司不無關係。下筆之時，這宗官司似乎仍未有判決，但以冼師傅昨日所言，這個變故相信也應該已成定局。

翻查資料，冼師傅此前與前妻育有兩子，離婚後在2010年與羅寶兒再婚，婚後育有一女。正所謂家家有本難唸的經，人生經歷兩段婚姻都未能走到最後，未必是一個人的錯，但正如筆者朋友所言，情場失意，或許冼師傅今次是希望在職場（選特首？）尋回信心。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕冼師傅 特首選舉2022 羅寶兒 冼國林 澡堂

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