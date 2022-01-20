富瑞看好港銀「重返榮耀」 籲買中銀恒生東亞

本地銀行股年初以來走勢強勁，富瑞指出，香港銀行較其他亞洲地區，對美國息口更敏感，隨着加息前景更清晰，可扭轉去年跑輸區內同業的走勢。富瑞最看好中銀香港（2388），因為該行市帳率較低，儲蓄往來存款（CASA）比率提升增加對淨息差變動更敏感。該行給予中銀香港目標價36元，昨日中銀股價升1.2%報29.4元。富瑞次選為恒生銀行（0011），目標價185元。東亞銀行（0023）則有望在去年出售東亞人壽後，派發特別息0.57元，目標價15元。

高盛上調油價預期 三桶油齊升

另外，高盛發表報告上調油價預期，今年由每桶81美元升至96美元，明年則由85美元升至105美元。「三桶油」延續年初升勢，中石油（0857）昨升1.26%，中石化（0386）升0.97%，中海油（0883）升0.86%。

恒指昨日好淡爭持，連續第二日守住50天線（24,015點），收報24,127點，微升15點或0.06%，結束三連跌，主板成交1149億元。國指收報8441點，跌0.09%。納指隔晚急挫2.6%，拖累科技股表現，科指收報5642點，跌0.98%，阿里巴巴（9988）及小米（1810）均跌逾1%。

截至昨晚11時，恒指夜期報24,268點，高水140點。