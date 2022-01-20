經濟

吳宇辭任泰加保險董事兼售股

【明報專訊】泰加（6161）近日被主要股東之一張德熙入稟，旗下泰加保險早前又被保監局接管，集團昨晚公布，大股東吳宇已辭呈泰加保險的執行董事，今日起生效。同時宣布吳宇正配售上市公司向其發行之可換股債券，本金總額4億元，配售期由昨日起為期一個月，昨日已成功配售其中的13.75%。泰加昨日繼續停牌。

吳宇：辭任因保監接管礙履行職務

吳宇表示，出售可換股債券及辭任泰加保險董事，主要因保監局接管後，嚴重阻礙其履行職務；同時亦因為張德熙旗下IAML據稱出售上市公司股份，損害吳宇對集團前景的信心。

泰加保險上月底起發出的士保險退保通知，的士有可能在7日後因斷保不能營業，引起業界混亂。有立法會議員昨日提問，能否將的士保單的退保通知期延長至一個月，運輸及房屋局長陳帆回應，政府及保監局聽取各持份者意見後，與保險業界商討如何改善有關安排。他指，保險為商業合約，投保人與保險公司皆有權按條款取消合約。

陳帆：研引入的士司機違例記分制

的士保險因賠付率高，業務長期虧損，近年有保險公司陸續不續保。陳帆指政府將提出一系列改善行業發展建議，包括透過專業車隊管理提升服務質素，亦希望引入的士司機違例記分制和提高非法取酬載客罰則提高乘客保障，稍後將向立法會交通事務委員會諮詢意見。

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