安踏去年多賺至少45% 下半年急放緩

去年疫情稍紓 各品牌收益反彈

安踏昨日股價反覆向下，午後曾跌至111.7元低位，最終收市跌2%。集團表示，計及分佔合營公司虧損影響，料去年純利按年增長不少於45%，而2020年為51.6億元，即去年淨利潤可達至少74.82億元；主要由於去年新冠疫情對內地零售市場影響相對下降，集團主品牌、FILA等各品牌收益反彈等因素所致。

安踏亦同時公布去年第四季業績，其中安踏品牌的零售金額按年錄得10%至20%中段增長，並與2019年同期相比，亦錄得10%至20%高段增長。FILA品牌銷售額則錄得高單位數增長，而與2019年同期相比，錄得35%至40%增長。

至於全年表現方面，安踏品牌零售額按年錄得25%至30%增長，而與新冠疫情前、2019同期相比，則錄得10%至20%的高段增長。另FILA品牌銷售額則按年錄得25%至30%增長，而與2019年同期相比，則錄得40%至45%增長。