路透：百億科企投資集資須獲批

消息指草案尚未確定

消息人士表示，部分互聯網企業已聽取有關簡報，但草案尚未確定，或有可能發生變化。報道亦引述一名科技業高層主管稱，市場目前擔憂新規會否應用於私人市場投資，例如首次公開招股（IPO）前的私募融資階段。

近年中央不斷收緊對互聯網企業監管，網信辦早前發布的《辦法》，由2022年2月15日起擁百萬客戶數據企業提出國外上市申請前，須向內地監管部門提交擬簽訂的合同或IPO材料等作安全審查；但對於公司的融資活動則未有明確限制。當時網信辦發言人表示修訂《辦法》旨在進一步保障網絡安全和數據安全，維護國家安全。是次內地監管風暴源於滴滴出行（美：DIDI）赴美上市事件。滴滴2021年6月掛牌不久即遭舉報指泄漏用戶及道路數據予美國，中央以防範國家數據安全風險為由要求滴滴即時下架及整頓；有報道曾指中央不滿滴滴未經許可下擅自赴美上市。