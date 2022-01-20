螞蟻沽眾安股份涉近13億元 科企受壓頻出售投資 字節研撤相關部門

螞蟻眾安齊稱正常投資決策

螞蟻表示，今次減持眾安屬正常投資決策，強調即使在眾安持股量降低，但雙方戰略合作關係將保持不變，「螞蟻一如既往看好眾安的長期發展」。至於眾安則回應稱，螞蟻今次減持股份屬股東正常投資決策，公司業務發展一切正常。

據聯交所資料顯示，螞蟻集團申報在周二將所持約4653.7萬股、約3.28%眾安H股股份轉成淡倉，並在申報中指涉及成立一批股本衍生工具，指「有權要求另一人提取相關股份」，意味螞蟻有權要求該批衍生工具的交易對手接手相關的眾安股份，惟申報未有披露交易對手身分。

據眾安中期報告資料，眾安董事長歐亞平與胞兄歐亞非，合共持有公司約15.56%股權，集團標榜的「三馬」股東中，馬雲旗下螞蟻集團持股量約14.02%，馬化騰旗下騰訊（0700）及曾由馬明哲任董事長的平保（2318）則各持約10.56%股份（見圖）。今次減持完成後，螞蟻持股量將降至10.74%。

字節跳動傳裁財務投資約百員工

此外，據內媒36氪引述消息報道，社交媒體TikTok及抖音母公司字節跳動，將裁撤包括風險及財務投資部門，涉及員工約有百人。報道稱，字節跳動戰略投資負責人趙鵬遠及戰投板塊部分員工或將放棄投資業務，併入戰略業務；財務投資板塊則將徹底解散。另有前字節戰投人士確認，戰略投資部已於近日解散，原部門成員另有任用。字節跳動其後回應內媒查詢時指今年初盤點及分析業務時，決定加強聚焦主營業務，減少協同性低的投資，因此將戰略投資部員工分散至各業務條線中，加強戰略投研究職能與業務配合，相關業務及團隊仍在進行規劃討論。

中央近年嚴厲打擊大型科企壟斷，除要求科企拆牆鬆綁外，又指科企大規模投資不同行業的做法是透過投資鞏固壟斷地位；市場認為相關舉動促使科企開始出售協同效應較低的投資，如騰訊早前以實物分派手上的京東（9618）股份，以及出售所持的「東南亞騰訊」Sea（美：SE）股份。

明報記者