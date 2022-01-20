中央傳新規助紓資金壓力 內房大彈 雅居樂漲逾12%

報道引述知情人士稱，目前中國開發商的託管帳戶由市政府控制，不受中央監督，新規定將允許使用託管帳戶中的資金，這有助開發商履行債務義務、還款予供應商。

更易獲取託管預售資金

開發商准許在完成住房項目前向市場預售，惟須要將資金存入託管帳戶。報道引述其中一名知情人士表示，託管金額一般佔預售資金的50%至70%。知情人士又稱，新規將由住建部等部門在國務院金融穩定發展委員會的指導下起草；計劃最早在1月底推出該規定，以防止更大範圍的危機。

路透社的報道在昨午3時45分刊出，多隻內房股尾市抽升，雅居樂、旭輝（0884）和世茂（0813）等股價收升逾一成，碧桂園服務（6098）及碧桂園（2007）均升逾8%，雙雙成表現最佳藍籌股；融創（1918）升7.6%；早前傳隱瞞擔保多筆總共約62億元私募債券的龍光集團（3380）收升5.8%，龍湖（0960）創4個月新高，全日收升4.4%。