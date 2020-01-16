去年廣告支出升29% MIRROR成「廣告王」

MIRROR去年合作品牌逾180個

報告表示，MIRROR全員上陣的廣告有三星、麥當勞、戶戶送及CSL等；個別成員亦參與匯豐銀行、花旗銀行等品牌推廣活動。總結全年，匯豐成為最高廣告支出之冠，金額按年增加68%。另外，受惠於疫下外賣需求急增，外賣平台Foodpanda全年廣告支出增加144%，排行第五。

IG廣告升67% 社交媒體中最明顯

各個主要媒體方面，以流動廣告按年上升50%最高，社交媒體及桌上電腦的廣告開支按年升幅亦分別達42%和32%。在社交媒體中，以Instagram升幅67%最明顯，facebook亦按年增加逾36%，反映社交媒體在2021年正在高速增長。

十大廣告開支行業方面，以銀行、信用卡及投資服務廣告開支最高，與去年同期比較上升57%；第二是藥物及醫謢，按年上升9%。地產業的廣告開支亦由第五上升至第三， 廣告開支按年上升29%（見表）。