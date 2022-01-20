經濟

美商會調查：旅遊限制成主要挑戰 中美關係居次 四成受訪者憂互聯網受限

【明報專訊】香港美國商會發表商業前景調查，雖然受訪者對香港的營商前景基本樂觀，但36%受訪者認為外國企業在香港不太受歡迎，逾半受訪者認為政府對商業問題漠不關心和不屑一顧，而且每10家企業中就有超過8家受到《港區國安法》的影響。在嚴格的防疫措施下，「國際旅行限制」已成為主要商業挑戰，超越「中美關係」（見表）。

明報記者 胡學能

調查在去年9至10月進行，訪問262名香港美國商會會員。調查顯示，香港為遏制疫情而實施的國際旅行限制嚴重影響了企業和個人的情緒，嚴格的檢疫規定和旅行限制續造成重大干擾，32%受訪者表示因此延遲在港的新投資，30%受訪者指在填補高級管理職位時遇到困難。53%個人受訪者指他們可能因疫情限制而離開香港，企業方面則有33%可能離開。受訪者認為旅遊限制、中美關係緊張，以及繼續應對疫情是在香港最顯著的商業挑戰，以旅遊限制比率最高，佔60%，較中美關係比率44%為高，相較上一次調查（2020年12月至2021年1月初進行）相類似問題，當時受訪者是選「中港美關係」為在港做生意的首要憂慮。

41%受訪者對前景樂觀或非常樂觀

此外，調查問到香港政府應對商業問題和機遇的效率，認為政府「漠不關心」、「不屑一顧」的受訪者共佔59%。68%受訪者對香港法治的信心在過去一年有惡化。超過一半的個人會員對香港法治沒有信心。對於未來3年能否自由使用全球互聯網和信息平台的看法，42%受訪者感悲觀，35%受訪者感樂觀。本報昨晚向港府商經局尋求回應，至截稿前未有回覆。

《港區國安法》對企業營運影響方面，逾四成企業認為員工士氣受到影響，並表示有員工因此移民。16%受訪者表示，他們企業的營運有因為香港官員受制裁而受到影響。

不過，調查顯示受訪者對未來12月的商業前景感「樂觀」、「非常樂觀」者合佔41%，高於感「悲觀」、「非常悲觀」合佔的23%。56%受訪者稱未來兩年的投資計劃不變，29%表示會擴張，15%表示縮減。

學者：檢疫縮短到7日 外企較接受

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，倘港檢疫期縮短到7日，相信外企會較為接受。他認為，若香港續維持嚴厲旅遊檢疫限制安排，會令在港外資企業流失。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，香港需倚賴於國際扮演聯繫角色，故即使與中國內地因疫情而未能通關，可先與歐美城市重新連結，例如若相關城市旅客於登機前已檢測，可考慮大幅縮短在港檢疫期。

相關字詞﹕李兆波 徐家健 國安法 新冠疫情 香港美國商會

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