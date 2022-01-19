經濟

香港地產

首都三房1020萬易手 同類新高價

【明報專訊】雖然疫情反覆，但將軍澳仍有個別屋苑錄高價成交。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，日出康城1期首都6座高層右翼B室，實用面積681方呎，採3房套間隔、望球場及山景，新近以1020萬元成交，成交價創屋苑同類新高，實呎14,978元。據悉，原業主於2013年以575萬元購入，持貨約9年，帳面獲利445萬元或約77%。

劉浩勤透露，首都對上同類高價紀錄於去年7月所創，屬6座高層右翼C室，實用面積680方呎3房間隔，以995萬元成交、實呎14,632元。換言之，新成交舊有紀錄推高約25萬元或約2.5%，並衝破千萬關口。

宇晴軒成交增 平均呎價跌2.5%

另外，荔枝角西九四小龍本月整體暫錄16宗成交，已超越上月同期15宗，平均實呎維持1.8萬元，惟4個屋苑的交投表現各異。其中碧海藍天今年仍未開齋，而宇晴軒本月迄今累錄約10宗成交，超越上月全月6宗，惟量升價跌，宇晴軒本月平均實呎18,047元，按月跌約2.5%。

不過，宇晴軒個別單位仍錄高價成交，中原區域營業董事歐陽振邦表示，屋苑5座高層F室，實用面積484方呎兩房戶、望市景，以933萬元成交，實呎19,277元，單位景觀較佳，成交價因而略高於市價；原業主去年10月起開價985萬元放盤，最終累減52萬元或5%後成交。原業主早於2003年10月以199.5萬元購入，持貨逾18年，帳面獲利733.5萬元，單位期內升值逾3.6倍。

傳紅山銀主盤洋房9500萬沽 4年貶值15%

豪宅方面，交投疏落的大潭紅山半島有洋房新近易手，屬松柏徑雙號屋，實用面積3142方呎，市傳以9500萬元獲承接、實呎30,236元。據了解，上述洋房屬銀主盤，原業主2017年7月以約1.12億元購入，若市傳成交價屬實，物業逾4年來帳面貶值逾1700萬元或約15%。

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