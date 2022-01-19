經濟

香港地產

超市承租元朗大馬路地舖 較舊租貴一成

【明報專訊】疫情持續多時，市民留家時間增加、帶動在家中「自煮」的機會亦大為提升，令市場對新鮮食品、民生用品商店的需求上升，帶動部分舖位租金罕有在疫情下錄得升幅，其中元朗豐裕軒一個地舖，最新獲超市以19萬元租用，較該舖位上手租金調升約11%。

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事曾自強表示，上述元朗青山公路元朗段40至54號豐裕軒46A及48號地舖（即俗稱的元朗大馬路），總面積1545方呎，新近獲超級市場承租，作為元朗區第二間分店，每月租金約19萬元，折合平均呎租123元，租期至2024年底。資料顯示，相關舖位的前租客為日用品零售店，月租約17萬元，原訂於2023年租約期滿，惟租客有意提早遷出，最終獲是次新租客承租，新租金亦錄得約11%升幅。

佔地1545呎 平均呎租123元

事實上，雖然變種新冠病毒Omicron侵襲香港，但高力商舖服務執行董事吳凱寧表示，預計商舖租金將由2021年的低位回升，其中一線街舖租金將輕微上升，全年增幅於5%的範圍內。

吳續稱，更多消費者傾向在非傳統的零售地區消費和用餐，預料地區商場的租金升幅會較高，未來12個月，優質咖啡店、現代餐飲店、家品電器商店及生活百貨超市等表現會較理想，而奢侈品市場則需更長時間復蘇。

另外，該行香港商業物業服務主管顏慧萍表示，今年各區寫字樓租金復蘇步伐會有所不同，當中以中環及金鐘、尖沙嘴表現較為理想，預計分別按年將上升4%及3%，但港島東、九龍東地區，因將有較多新寫字樓樓面落成，加上該區寫字樓空置率較高，預測租金將分別下調3%及2.5%。住宅市場方面，該行預期Omicron只會短暫影響住宅市場情緒，持續的剛性需求，及低息環境會繼續利好樓價，預料一般住宅樓市價格在2022年會輕微上調。

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