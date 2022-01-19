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遠洋7億統一九龍城舊樓業權 擬建逾百中小戶 最快明年底售

【明報專訊】雖然近期不少內房陷入債務危機，惟大型內房之一遠洋集團（3377）仍然積極在香港「插旗」，昨日以底價7.05億元成功統一九龍城大華大廈全數業權，折合每方呎樓面價約1.19萬元，為今年首宗完成強拍的個案，料將發展為提供逾100伙、以中小型單位為主之新樓盤。

上述大華大廈位於九龍城衙前塱道3至13號，原為落成於1967年的6層高商住物業，樓齡已約55年，現時合共提供30個單位。早年由「舖王」鄧成波家族收購，及後轉售予遠洋，項目佔地7030方呎，可建樓面59,315方呎，以成交價7.05億元計，每方呎樓面地價約1.19萬元。

可建樓面5.9萬呎 每呎地價近1.2萬

遠洋集團香港助理總經理甄振宏表示，計劃將項目打造為主打中小型單位新盤，涉及100多伙，最快明年底推出市場。談及近期不少內房陷入債務危機，甄振宏回應表示，相信這只有短期影響，集團長遠對香港前景仍具信心。

此外，遠洋集團香港常務副總經理楊樂宇透露，集團看好本港今年樓價走勢，旗下大嶼山洋房項目南嶼嵩林，將於今年稍後推出。事實上，遠洋近年積極在香港拓展房地產，旗下旺角單幢項目千望，去年已推出市場發售，項目提供83個單位，迄今累售約64伙，佔全盤單位總數約77%。

南嶼嵩林去年上載樓書 擬今年推

上述南嶼嵩林位處大嶼山長沙海沙徑7號，於2021年1月已上載樓書，項目關鍵日期為2021年9月，已屆現樓，共提供6幢別墅，實用面積3730至8016方呎，全部均連私家花園，各幢均內設私家升降機、泳池、花園及車庫等。可留意的是，遠洋首次在港發展，為與南豐及港鐵（0066）於2018年開售的將軍澳日出康城大型樓盤LP6。

另仲量聯行資深董事李遠峰表示，雖然去年強拍申請大減，但估計今年可回復至約30宗的正常水平，而目前可申請強拍的地盤變少，或與強拍門檻較高有關，令收購舊樓變得困難。

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