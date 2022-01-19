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經濟
2022年1月19日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
雲頂被拒提取6.8億融資 擬申清盤 擁星夢麗星等郵輪 造船業務觸礁爆交叉違約
張德熙入稟阻早前泰加售股過戶
阿里雲傳遭美國安審查 阿里ADR早段挫逾4%
匯豐內部電郵：港府隔離政策為業務帶來風險
基金大手減持科技股 比例14年低
高盛劈內地餐飲股目標價
人行阻單邊升值 人幣即高位倒跌 稱短期或偏離均衡 惟市場及政策會糾正
支持政策見效 惠譽料內地下半年增長加速
花旗與富邦金控洽售中國資產
建滔系料去年純利倍升 建板股價率先升半成
佐丹奴盈喜 去年溢利至少1.75億
電商Zeek：近50商店進駐電商平台
微軟擬5359億購動視暴雪 兩大遊戲商合併 撼騰訊SONY
美債息見疫後新高 拖累科技股下跌
中東形勢緊張 布蘭特期油7年新高
高盛季績差 早段急挫一成
張兆聰：豬肉股殘可低吸 小注中糧家佳康
技術取勝：華能料受制20天線
中信里昂：水虎年恒指年尾衝高位
劉思明：電子股受捧 建板回吐可吸
周顯：公司開銀行戶口3奇招
湯文亮：特首選戰之落霞與孤鶩齊飛
盧楚仁：聯儲局3月加息0.375厘機會增
映築周六推138伙 暫收1893票 6新盤新春前搶攻 共推逾400伙
緹山洋房1.73億售
遠洋7億統一九龍城舊樓業權 擬建逾百中小戶 最快明年底售
超市承租元朗大馬路地舖 較舊租貴一成
其士2.9億奪粉嶺工業地 低估值下限4%
首都三房1020萬易手 同類新高價
太古城本月33租賃 平均呎租近38元
瑞士盈豐資管趙國江：加息後股市多向上 波幅擴大
周顯：公司開銀行戶口3奇招
【明報專訊】昨天說到銀行開不了公司戶口，但其實，如果真的要開，也不是沒有辦法。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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