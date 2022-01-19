中東形勢緊張 布蘭特期油7年新高

開採頁岩油減慢 將推高油價

高盛指出，由於原油需求持續旺盛，預期經合組織（OECD）今夏的庫存將降至2000年以來的低位。不過高盛對油組與盟友（OPEC+）增產能力感到懷疑，加上能源供應商由化石能源轉型至可再生能源期間，不願增加對化石能源的投資，意味可開採的頁岩油逐漸枯竭，而中游產業產能下降，將推高油價。

若中東緊張形勢升級，也可能令阿聯酋的原油供應受阻。阿聯酋目前每天原油產量超過400萬桶，是全球第七大產油國。CMC Markets分析師格洛弗（Ash Glover）稱，若地緣政治緊張形勢持續，而OPEC+無法實現日產量每月增加40萬桶的目標，宏觀因素及強勁的技術走勢可能會令油價推向100美元大關。 分析認為，油價亦受到北半球較冷的冬季氣溫所提振，取暖燃料的需求增加。隨着環球經濟從疫情封鎖中重新開放，今年的原油需求將超越供應，緊張的供應狀况不太可能緩解。

鑑於原油價格上漲及日圓偏軟導致進口物價上漲，日本央行預計由4月開始的2022財年，除生鮮食品外的消費者物價按年上漲1.1%，較此前預測的0.9%升幅有所上調，又將2023年通脹預測上調至1.1%。

（綜合報道）

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