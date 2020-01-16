微軟擬5359億購動視暴雪 兩大遊戲商合併 撼騰訊SONY

【明報專訊】微軟（美：MSFT）宣布將以687億美元（約5359億港元）的現金，收購傳出性侵醜聞的美國著名遊戲開發商動視暴雪（美：ATVI）。根據交易協議，被指要為公司的「性騷擾文化」負責而面臨下台壓力的動視暴雪行政總裁科蒂克（Bobby Kotick）將繼續留任，並向微軟的Xbox負責人斯潘塞（Phil Spencer）匯報。彭博社指出，這是微軟歷來最大規模的收購，這兩大電子遊戲商合併後，將成為全球收入第三大的遊戲公司，僅次於騰訊（0700）和SONY（日：6758），並有助其開發元宇宙業務。
受收購消息影響，微軟股價早段跌逾2%，而動視暴雪早段股價急升逾三成。
動視股價飈三成 微軟挫
微軟將向動視暴雪支付每股95美元的現金，較動視暴雪上周五的收市價有45%溢價。然而，與該股去年初每股逾百美元的高位相比，今次收購仍是划算。動視暴雪此前被加州的監管機構就公司內部的性騷擾指控提出訴訟，令該公司陷入危機，股價在去年底較高位跌近一半。
面對行政人員傳出性騷擾醜聞，動視近期被股東及商業伙伴連番施壓，要求它在處理不當行為的問題上承擔更多責任。直至收購交易宣布前夕，動視暴雪公布經調查後已有37名員工被解僱或自行離職，另有44人被處分。
彭博社指，將動視暴雪的熱門遊戲收歸旗下，有助微軟擴展自己的Xbox遊戲機產品，與競爭對手SONY的PlayStation競爭。動視暴雪與Xbox有長久的合作歷史。動視暴雪的射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）之所以大受歡迎，很大程度歸功於微軟在線平台Xbox Live允許玩家與多人作賽。
分析：併購助微軟拓元宇宙
Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）稱，今次收購將有助推動微軟更廣泛的遊戲業務，並最終通過遊戲進入元宇宙，使遊戲成為其元宇宙貨幣化第一環。過去幾年，微軟在發展遊戲方面更為積極。它在2014年斥25億美元收購了《當個創世神》（Minecraft）開發商Mojang，去年又完成對遊戲開發商Bethesda的75億美元收購。