微軟擬5359億購動視暴雪 兩大遊戲商合併 撼騰訊SONY

受收購消息影響，微軟股價早段跌逾2%，而動視暴雪早段股價急升逾三成。

動視股價飈三成 微軟挫

微軟將向動視暴雪支付每股95美元的現金，較動視暴雪上周五的收市價有45%溢價。然而，與該股去年初每股逾百美元的高位相比，今次收購仍是划算。動視暴雪此前被加州的監管機構就公司內部的性騷擾指控提出訴訟，令該公司陷入危機，股價在去年底較高位跌近一半。

面對行政人員傳出性騷擾醜聞，動視近期被股東及商業伙伴連番施壓，要求它在處理不當行為的問題上承擔更多責任。直至收購交易宣布前夕，動視暴雪公布經調查後已有37名員工被解僱或自行離職，另有44人被處分。

彭博社指，將動視暴雪的熱門遊戲收歸旗下，有助微軟擴展自己的Xbox遊戲機產品，與競爭對手SONY的PlayStation競爭。動視暴雪與Xbox有長久的合作歷史。動視暴雪的射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）之所以大受歡迎，很大程度歸功於微軟在線平台Xbox Live允許玩家與多人作賽。

分析：併購助微軟拓元宇宙

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）稱，今次收購將有助推動微軟更廣泛的遊戲業務，並最終通過遊戲進入元宇宙，使遊戲成為其元宇宙貨幣化第一環。過去幾年，微軟在發展遊戲方面更為積極。它在2014年斥25億美元收購了《當個創世神》（Minecraft）開發商Mojang，去年又完成對遊戲開發商Bethesda的75億美元收購。

（綜合報道）

[國際金融]