花旗與富邦金控洽售中國資產

報道引述知情人士稱，作為全球重組的一部分，花旗一直試圖出售亞洲和歐洲13個國家的零售銀行業務，目前與台灣的富邦金控就出售其中國消費者業務進行深入談判。據富邦網站指，這筆交易將有助於富邦鞏固其在中國內地的立足點，該公司於2014年收購了總部位於上海的華一銀行的控股權，後來更名為富邦中國銀行。

涉117億 冀數周內達協議

花旗一直在削減亞太區消費者業務，並更加專注於加強財富管理等高增長業務，早前才把印尼、馬來西亞、泰國及越南4個市場的消費者金融業務，出售予新加坡大華銀行。

此外，花旗表示過去兩年為其亞洲業務招聘了5500名年輕員工。其中，個人銀行業務佔總招聘人數的48%，機構業務佔31%，其餘為支援職能。集團目標是至2023年招聘6000人。彭博引述花旗發言人指，在這5500名員工中，近一半在銀行的消費業務中聘用，包括它計劃退出的一些市場，員工可選擇在銀行內的新工作或轉移到新買家。