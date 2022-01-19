經濟

花旗與富邦金控洽售中國資產

【明報專訊】據彭博報道，花旗正與台灣的富邦金控就出售15億美元（約117億港元）的中國資產談判。知情人士表示，富邦在出價超過競爭對手後成為最有可能的買家，雙方正在就潛在交易的條款談判，目標是在未來數周內簽署一項協議。知情人士補充，雙方仍在討論，尚未作出最終決定，如果商討未能達成協議，花旗仍可能與其他競標者談判。花旗和富邦的代表均拒絕評論。

報道引述知情人士稱，作為全球重組的一部分，花旗一直試圖出售亞洲和歐洲13個國家的零售銀行業務，目前與台灣的富邦金控就出售其中國消費者業務進行深入談判。據富邦網站指，這筆交易將有助於富邦鞏固其在中國內地的立足點，該公司於2014年收購了總部位於上海的華一銀行的控股權，後來更名為富邦中國銀行。

涉117億 冀數周內達協議

花旗一直在削減亞太區消費者業務，並更加專注於加強財富管理等高增長業務，早前才把印尼、馬來西亞、泰國及越南4個市場的消費者金融業務，出售予新加坡大華銀行。

此外，花旗表示過去兩年為其亞洲業務招聘了5500名年輕員工。其中，個人銀行業務佔總招聘人數的48%，機構業務佔31%，其餘為支援職能。集團目標是至2023年招聘6000人。彭博引述花旗發言人指，在這5500名員工中，近一半在銀行的消費業務中聘用，包括它計劃退出的一些市場，員工可選擇在銀行內的新工作或轉移到新買家。

上 / 下一篇新聞

雲頂被拒提取6.8億融資 擬申清盤 擁星夢麗星等郵輪 造船業務觸礁爆交叉違約
雲頂被拒提取6.8億融資 擬申清盤 擁星夢麗星等郵輪 造船業務觸礁爆交叉違約
張德熙入稟阻早前泰加售股過戶
張德熙入稟阻早前泰加售股過戶
阿里雲傳遭美國安審查 阿里ADR早段挫逾4%
阿里雲傳遭美國安審查 阿里ADR早段挫逾4%
匯豐內部電郵：港府隔離政策為業務帶來風險
匯豐內部電郵：港府隔離政策為業務帶來風險
基金大手減持科技股 比例14年低
基金大手減持科技股 比例14年低
高盛劈內地餐飲股目標價
高盛劈內地餐飲股目標價
人行阻單邊升值 人幣即高位倒跌 稱短期或偏離均衡 惟市場及政策會糾正
人行阻單邊升值 人幣即高位倒跌 稱短期或偏離均衡 惟市場及政策會糾正
支持政策見效 惠譽料內地下半年增長加速
支持政策見效 惠譽料內地下半年增長加速
建滔系料去年純利倍升 建板股價率先升半成
建滔系料去年純利倍升 建板股價率先升半成
佐丹奴盈喜 去年溢利至少1.75億
佐丹奴盈喜 去年溢利至少1.75億
電商Zeek：近50商店進駐電商平台
電商Zeek：近50商店進駐電商平台
微軟擬5359億購動視暴雪 兩大遊戲商合併 撼騰訊SONY
微軟擬5359億購動視暴雪 兩大遊戲商合併 撼騰訊SONY
美債息見疫後新高 拖累科技股下跌
美債息見疫後新高 拖累科技股下跌
中東形勢緊張 布蘭特期油7年新高
中東形勢緊張 布蘭特期油7年新高
高盛季績差 早段急挫一成
高盛季績差 早段急挫一成
張兆聰：豬肉股殘可低吸 小注中糧家佳康
張兆聰：豬肉股殘可低吸 小注中糧家佳康
技術取勝：華能料受制20天線
技術取勝：華能料受制20天線
中信里昂：水虎年恒指年尾衝高位
中信里昂：水虎年恒指年尾衝高位
劉思明：電子股受捧 建板回吐可吸
劉思明：電子股受捧 建板回吐可吸
周顯：公司開銀行戶口3奇招
周顯：公司開銀行戶口3奇招
湯文亮：特首選戰之落霞與孤鶩齊飛
湯文亮：特首選戰之落霞與孤鶩齊飛
盧楚仁：聯儲局3月加息0.375厘機會增
盧楚仁：聯儲局3月加息0.375厘機會增
映築周六推138伙 暫收1893票 6新盤新春前搶攻 共推逾400伙
映築周六推138伙 暫收1893票 6新盤新春前搶攻 共推逾400伙
緹山洋房1.73億售
緹山洋房1.73億售
遠洋7億統一九龍城舊樓業權 擬建逾百中小戶 最快明年底售
遠洋7億統一九龍城舊樓業權 擬建逾百中小戶 最快明年底售
超市承租元朗大馬路地舖 較舊租貴一成
超市承租元朗大馬路地舖 較舊租貴一成
其士2.9億奪粉嶺工業地 低估值下限4%
其士2.9億奪粉嶺工業地 低估值下限4%
首都三房1020萬易手 同類新高價
首都三房1020萬易手 同類新高價
太古城本月33租賃 平均呎租近38元
太古城本月33租賃 平均呎租近38元
瑞士盈豐資管趙國江：加息後股市多向上 波幅擴大
瑞士盈豐資管趙國江：加息後股市多向上 波幅擴大