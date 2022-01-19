經濟

支持政策見效 惠譽料內地下半年增長加速

【明報專訊】中國去年增長8.1%，惟增速在下半年明顯放緩。惠譽評級亞太區主權評級高級董事費安德表示，今年大中華區面臨各種不確定性，例如內地房地產行業面臨壓力、外部對中國出口產品需求回歸正常，以及對新冠病毒疫情實行清零政策，經濟增長將會放緩。不過隨內地支持經濟政策效果顯現，增速會在下半年提升，該行預期中國經濟全年有4.8%增長。

費安德表示，內地發展目標改變，將會對今年及以後政策產生重大影響，提出「共同富裕」顯示是經濟增速的重要性讓位予更廣泛的社會經濟發展目標，未來內地將會進一步改革稅收政策、社會福利和宏觀金融監管。

房地產貸款料逐步復蘇

惠譽評級大中華區銀行業評級主管胡月明預計，今年內地個人住房抵押貸款和房地產開發貸款將逐步復蘇，加上小微企業、基礎設施貸款及綠色貸款將保持增長，預測今年銀行貸款將保持12%左右的增速。

該行亦預期，今年內地銀行盈利能力和不良貸款率將大致持平，對內銀持中性展望。

港府嚴格「清零」 成經濟風險

香港方面，因應政府防疫措施，突然收緊社會活動和外出限制，惠譽指上月對本港今年增長3%的預期有下修風險。若政府力求嚴守清零政策，未來一旦爆發疫情，或對香港經濟和信用指標帶來風險。

相關字詞﹕清零政策 共同富裕 經濟增長 中國經濟 新冠病毒 香港 惠譽

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